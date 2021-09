Keine OP nötig - Arsenal bestätigt, dass Nati-Captain Granit Xhaka drei Monate ausfällt

«Granits Erholungs- und Rehabilitationsprogramm beginnt sofort und wir gehen davon aus, dass er in ungefähr drei Monaten wieder einsatzbereit ist», teilt Arsenal weiter mit. Damit ist klar, dass Xhaka bis Ende Jahr ausfällt. Er verpasst so auch alle vier restlichen WM-Quali-Spiele der Nati. Die Schweiz trifft am 9. Oktober auf Nordirland, am 12. Oktober spielt sie in Litauen, am 12. November geht es nach Italien und am 15. November gehts gegen Bulgarien (alle Spiele live bei uns im Ticker).