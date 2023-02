Premier League: Granit Xhaka patzt mit Arsenal gegen Everton

In der Premier League standen sich am Samstagnachmittag Everton und Arsenal gegenüber. Das Spiel endete mit einem überraschenden Resultat.

1 / 3 Granit Xhaka stand auf der Seite von Arsenal in der Startelf. Getty Images Aber auch der Schweizer konnte die Arsenal-Pleite nicht verhindern. REUTERS Den entscheidenden Treffer erzielt James Tarkowski. Getty Images

Darum gehts Arsenal verliert gegen Everton.

Die Niederlage ist ein Coup für den Underdog.

Den entscheidenden Treffer erzielt James Tarkowski.

Bei Everton stand am Samstag das erste Spiel des neuen Trainers an. Sean Dyche übernahm das Traineramt bei den Toffees und soll den Club vor dem Premier-League-Abstieg bewahren. Eine schwierige Aufgabe. So hatte Everton vor der Partie gegen Spitzenreiter Arsenal lediglich 15 Punkte auf dem Konto und war Zweitletzter der Premier League.

Doch nun passierte, was kaum ein Experte und Fan für möglich gehalten hat. Dyche gewann sein Debüt an der Seitenlinie, sein Team siegte mit 1:0 gegen Granit Xhakas Arsenal. Dank des Erfolgs sicherten sich die Toffees drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Abstieg. Und die Londoner? Nun – die erlitten einen, zumindest kleinen, Rückschlag im Titelkampf. So kann Manchester City mit einem Erfolg am Sonntag gegen Tottenham an Arsenal heranrücken.

James Tarkowski macht das Tor

Der Everton-Sieg war nicht unverdient. Der Club trat nicht wie ein möglicher Absteiger auf und überzeugte mit schnellen Ballstafetten und schön ausgetragenen Kontern. Und so passierte es in der 60. Minute: Everton ging in Führung.

Eine Ecke von der rechten Seite landete links im Strafraum bei James Tarkowski, der setzte sich gegen Martin Ödegaard durch und köpfte aus kurzer Distanz ein. Der Spitzenreiter, der vor der Partie erst eine Saisonpleite erlitt, suchte zwar den Ausgleich. Es blieb aber beim 0:1. Auch der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka konnte nichts am Ergebnis ändern. Immerhin: Am Ende der Partie beruhigte er noch seine Teamkollegen in einem wilden Handgemenge.