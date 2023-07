Nati: Granit Xhaka wechselt zu Bayer Leverkusen

Der Nati-Captain nimmt eine neue Herausforderung in der Bundesliga an.

Es hatte sich seit längerem abgezeichnet, nun soll alles klar sein: Granit Xhaka wechselt zu Bayer Leverkusen. Der Nati-Captain verlässt Arsenal nach sieben Jahren und unterschreibt beim Bundesligisten einen Vertrag bis 2028. Als Ablöse soll Leverkusen für Xhaka umgerechnet über 25 Millionen Franken nach London überweisen. Dies verkündet am frühen Donnerstagnachmittag Transferexperte Fabrizio Romano – mit seinem üblicherweise für fixe Transfers verwendeten Kommentar «here we go!».

Goodbye Arsenal

«Es steckt sehr viel Arbeit dahinter und es macht mich auch stolz, dass ich die Fans bei Arsenal zurückgewinnen konnte, nachdem was vor 3,5 Jahren passiert ist», erklärte Xhaka zuletzt nach dem Nati-Spiel in Andorra. Der Basler schien im Winter 2019/2010 schon vor einem Abschied aus London zu stehen, nachdem er sich während seiner Auswechslung in einem Spiel mit pfeifenden Fans der Gunners angelegt hatte.

Xhaka sprach einige Jahre später darüber, dass dies damals der «schwierigste Moment» seines Lebens gewesen sei. Der 30-Jährige kämpfte sich danach aber stark zurück und spielte sich in die Herzen der Arsenal-Fans, die ihn speziell in der letzten Saison immer wieder mit Sprechchören feierten. Nun will der Mittelfeldspieler auch in der Bundesliga für Furore sorgen. Das deutsche Oberhaus kennt er aus seiner Zeit bei Leverkusens Lokalrivalen Borussia Mönchengladbach zwischen 2012 und 2016 bestens.