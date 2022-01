Topspiel in der Premier League – Xhaka verursacht Penalty – Mahrez gleicht für ManCity aus

10' Nach ruhiger Startphase kommt nun auch Arsenal besser ins Spiel. Nach einem Vorstoss von Saka kommt Ödegaard im Strafraum an den Ball. Dann legt sich der Norweger das Spielgerät etwas gar weit vor. So kann Ederson dazwischengrätschen. Dabei trifft er auch das Bein vom Gunner-Spieler. Der VAR wird konsultiert und dann gegen einen Penalty entschieden. Das geht so in Ordnung.