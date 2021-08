Roma-Wechsel vom Tisch : Granit Xhaka verlängert Vertrag mit Arsenal bis 2025

Nati-Captain Granit Xhaka soll seinen Vertrag bei Arsenal verlängert haben. Damit bleibt der 28-Jährige wohl in London – obwohl er sich eigentlich bereits mit der AS Roma geeinigt hatte.

Immer wieder wurde zuvor über einen möglichen Wechsel zur AS Roma spekuliert. «Arsenal weiss, was ich will», hatte der Xhaka im Interview mit 20 Minuten erklärt . Der 28-Jährige war sich mit den Italienern bereits über einen Wechsel einig. Doch Arsenal und die Roma konnten sich nicht über eine Ablösesumme im Bereich um die 20 Millionen Euro einigen.

Nun bleibt Xhaka also offenbar in London. Sportlich missglückte Arsenal der Saisonstart gründlich. Gegen Aufsteiger Brentford gab es am ersten Spieltag eine 0:2-Klatsche. Persönlich zeigt die Formkurve von Xhaka nach der starken EM aber wieder noch oben. Beim Saisonauftakt trug der Schweizer in Abwesenheit des verletzten Pierre-Emerick Aubameyang sogar wieder einmal die Captain-Binde.