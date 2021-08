Arsenal-Trainer spricht Machtwort : «Granit Xhaka wird bei uns bleiben, er ist ein Schlüsselspieler»

Granit Xhaka wird wohl weiterhin ein Teil Arsenals sein. Der Coach Mikel Arteta bezeichnete den Nati-Captain als Schlüsselspieler.

Immer wieder gab es Gerüchte, dass die AS Roma Granit Xhaka verpflichten will. Nun will der FC Arsenal wohl doch den 28-jährigen Nati-Captain längerfristig an sich binden. Am Sonntag nach der 1:2-Pleite im Testspiel gegen Chelsea sprach Coach Mikel Arteta ein Machtwort: «Granit Xhaka wird bei uns bleiben. Er ist ein Schlüsselspieler unserer Mannschaft.» Xhaka war bei der Niederlage der einzige Torschütze der Gunners.