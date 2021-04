Arosa GR - Gratis-Abos für Parlamentarier sorgen für Misstöne

In Arosa GR dürfen Parlamentarier kostenlose Wintersaisonkarten oder eine vergünstigte Saisonkarte beziehen.

In anderen Skigebieten erhalten Behördenmitglieder keine spezielle Vergünstigung.

In Arosa GR erhalten Parlaments- und Behördenmitglieder kostenlose Saisonpässe.

Es sind happige Vorwürfe, die der Dorfparlamentarier Reto Ruoss erhebt. Seit 2004 besitzt Reto Ruoss eine Ferienwohnung in Arosa GR und ist seit fünf Jahren dort wohnhaft, wo er auch politisch tätig ist. Seit Anfang dieses Jahres ist Ruoss im Gemeindeparlament vertreten. Was ihn ärgert, sind die «starken Verflechtungen von Gemeinde, Bergbahnen und Arosa Tourismus», wie er gegenüber der «Südostschweiz» (Bezahlartikel) sagt. Im März hat er mittels Brief erfahren, dass man als Mitglied des Parlaments oder als Gemeinderatsvorstandsmitglied eine kostenlose Wintersaisonkarte oder eine stark vergünstigte Jahreskarte beziehen kann.