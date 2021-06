Anreiz schaffen - Gratis-Bier und Cannabis – diese Goodies winken Geimpften

1 / 6 Bei der Kette Krispy Kreme soll jeder, der einen Impfnachweis vorzeigen kann, bis Ende des Jahres täglich einen gratis Donut erhalten. AFP In New York und Washington verteilten Aktivisten gratis Joints an Menschen, die sich haben impfen lassen. AFP Rund 1500 Joints wurden von Freiwilligen für diese Aktion gebaut. Aufeinander gestapelt wären diese zweieinhalb mal so hoch wie das Empire State Building. AFP

Darum gehts Länder und Unternehmen schaffen Impfanreize.

Von Gratisflügen bis zu Marihuana ist vieles möglich.

In Amerika gewann bereits die erste Frau in der Impf-Lotterie.

Zur Impfung zwingen können Unternehmen ihre Angestellten nicht. Es steht ihnen jedoch frei, den Mitarbeitenden einen Anreiz zu schaffen. In Amerika und Polen sind das zum Beispiel spezielle Impf-Lotterien und in der Schweiz locken am ehesten Gutscheine.

Die US-Ableger des deutschen Discounters Lidl kündigten an, ihren Mitarbeitern eine Prämie in der Höhe von 200 Dollar auszubezahlen, sollten diese sich impfen lassen. Das Geld soll zum Beispiel die Fahrtkosten zum Impftermin oder die Kinderbetreuung während dieser Zeit abdecken. Die Kette Trader Joes, eine Tochter-Firma von Aldi gab an, neben den Umtriebskosten seinen Angestellten zwei Stundenlöhne extra zu bezahlen.

«Essentiell im Kampf gegen Pandemie»

Der Fastfood-Riese McDonalds gehörte zu den ersten Unternehmen, die eine Impfung befürworteten. Schon im Februar verkündete das Unternehmen, ihren Angestellten vier Stunden zusätzlich zu bezahlen, wenn sich diese impfen lassen. «Die Impfung ist wichtig und essentiell im Kampf gegen die Pandemie», sagt Tiffanie Boyd, Personalchefin von McDonalds. Künftig will das Unternehmen seine Kunden auch mithilfe neuer Verpackungen daran erinnern, sich impfen zu lassen.

Polen motiviert mit 31 Millionen Euro

Ein Viertel aller Polinnen und Polen wollen sich «eher nicht» oder «gar nicht» impfen lassen. Um die Impfbereitschaft der Bevölkerung zu steigern investiert der Staat 31 Millionen Euro in eine Impf-Lotterie. Auch bereits Geimpfte dürften an der Lotterie teilnehmen. Als Trostpreise winken immerhin Elektroroller, Geld und Gutscheine für die, die eine Impfung akzeptieren. Monatlich sind zweimal 23’000 Euro zu gewinnen schreibt ZDF.

Erste Impf-Millionärin in Amerika

Über zweieinhalb Millionen Bürger Ohios haben bei «Vax-a-Million» mitgemacht, einer von insgesamt fünf Impf-Lotterien im Staat. Die erste Gewinnerin Abbigail Bugenske gewann eine Million Dollar und alles, was sie dafür tun musste war – sich impfen lassen. Neben barem Geld gibt es auch anderes zu gewinnen, wie zum Beispiel ein Stipendium für die staatliche Universität, das sich ein Teenager aus Englewood sicherte. Ohio war der erste Bundesstaat, der versucht die Menschen mit der Aussicht auf einen Millionengewinn davon zu überzeugen, wie wichtig es sei sich impfen zu lassen. Die Aktion wird von Gouverneur Mike DeWine als grosser Erfolg bezeichnet.

Bargeld und Gutscheine in der Schweiz

Die Gemeinde Lachen in Schwyz lockt Angestellte mit einer Impfprämie. Den Einkaufsgutschein im Wert von bis zu 200 Franken können Angestellte der Verwaltung, sowie Lehrpersonen und Pflegefachkräfte des Alters- und Pflegeheims in Lachen, bei der Gemeinde abholen. Bedingung ist das Vorweisen des Impfausweises oder eines Arztzeugnisses.

Die Prämie erhalten Angestellte, die bis zum 31. August vollständig geimpft wurden, schreibt der «Zürcher Unterländer». Einen solchen Anreiz zu schaffen, ist nicht im Sinne von Virginie Masserey, vom Bundesamt für Gesundheit: «Ich persönlich halte nichts von Impfprämien. Dies kann aber gewisse Anreize schaffen und ist Sache der Gemeinden.»

Der Zürcher Universitätsprofessor Helmut Dietl plädierte für eine Prämie von 1000 Franken für all jene, die sich impfen lassen wollen. Das Prinzip der Impfprämie findet Ralf Eschweiler, Geschäftsleiter der Stiftung Altried in Zürich, zwar vertretbar, den vorgeschlagenen Betrag aber viel zu hoch. Impfwillige Mitarbeiter der Stiftung erhalten daher 200 Franken. Zur «NZZ» sagt Eschweiler, man müsse Menschen überzeugen, statt sie zu kaufen und wenn man davon ausgehe, dass sich durch den Anreiz mehr Mitarbeitende impfen lassen, würden weniger von ihnen krankheitshalber ausfallen, das Ganze sei unter dem Strich eine Nullrechnung.

Rekordsumme von 116 Millionen Dollar

Am 15. Juni wird bekanntgegeben, wer die Gewinnerinnen und Gewinner des «Vax-for-the-Win» Programms in Kalifornien sind. Mit 116 Millionen sei die kalifornische Lotterie die grösste Impfanreiz-Initiative Amerikas. Zehn vollständig geimpfte Personen sollen je bis zu 1,5 Millionen Dollar erhalten und weitere 30 Teilnehmer können 50’000 Dollar gewinnen. Zwei Millionen Bürger, die sich in den nächsten zwei Wochen impfen lassen, sollen einen Einkaufsgutschein erhalten. Mitte Juni sollen die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben werden, daher sei es wichtig, möglichst viele Kalifornier geimpft zu haben, sagt Gavin Newsom, der Gouverneur des bevölkerungsreichsten US-Staats.

Kaum legal schon Impfprämie

Seit dem 31. März ist das Rauchen von Marihuana in New York legal. Damit ist New York der 15. Staat der USA der den Cannabiskonsum legalisiert. Schon am 4. April, auch als Cannabis-Feiertag 4/20 bekannt, nutzten Aktivisten die Möglichkeit und beschlossen die Legalisierung zu feiern, indem sich jeder, der einen Nachweis über mindestens eine Impfung vorlegen konnte, einen gratis Joint abholen konnte. Für die Aktion wurden von Freiwilligen etwa 1500 Joints gebaut. Aneinandergereiht hätten die Joints eine Länge von etwa 1,2 Kilometer oder in der Höhe – zweieinhalb Mal das Empire State Building. Eine ähnliche Aktion wurde auch im Staate Washington durchgeführt.

Impfen für Donuts und Bier

Die Kette Krispy Kreme wirbt damit, jeder und jedem, die oder der einen Impfnachweis aufbringen kann, täglich einen Gratis-Donut bis zum Ende des Jahres zu schenken. In Cleveland verspricht eine Brauerei allen Erwachsenen, mit Impfzertifikat, ein Bier für nur zehn Rappen.

Gratisflüge

Fünf Personen können bei der Fluggesellschaft United für sich und ihren Partner ein Jahr lang Freiflüge gewinnen. Für weitere dreissig Teilnehmer besteht die Chance auf einen gratis Hin und Rückflug nach Wahl.