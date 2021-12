Pilotversuch – Gratis-Binden und -Tampons kommen bei Zürcher Schülerinnen gut an

Im Rahmen eines Pilotprojekts bietet die Stadt Zürich gratis Menstruationsartikel an Sekundarschulen an.

Nach den Sommerferien startete die Stadt Zürich einen Pilotversuch mit Gratis-Menstruationsartikeln an Schulen. Nun wurde eine Zwischenbilanz gezogen. Eine Befragung bei den Schülerinnen und dem Schulpersonal zeigt eine hohe Akzeptanz für die Abgabe kostenloser Menstruationsartikel. Das teilte die Stadt Zürich am Dienstag mit. Sowohl Schülerinnen als auch Klassenlehrpersonen seien der Meinung, dass der unproblematische Zugang zu Tampons und Binden hilft, Schamgefühle abzubauen.

Schulleitungen und Leitungen Hausdienst und Technik stehen dem Pilotversuch ebenfalls positiv gegenüber, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Das Angebot entspreche einem Bedürfnis und sei gut umgesetzt, es sei auch kein «Hamstern» der Artikel vorgekommen. Das Projekt wird noch bis Ende dieses Schuljahres weitergeführt. Ob danach die kostenlosen Binden und Tampons an allen Sekundarschulen angeboten werden, muss noch geprüft und allenfalls beschlossen werden.

Mit Beginn des Schuljahres 2021/22 wurden in neun Sekundarschulen und einer Primarschule in den Mädchentoiletten kostenlos Menstruationsartikel zur Verfügung gestellt. Das Angebot erreichte in den zehn Schulhäusern insgesamt 1153 Schülerinnen.

Gratis Hygieneartikel in Genf und Waadt

Die Kantone Genf und Waadt bieten an mehreren Schulen gratis Hygieneartikel an. Im Jura hatte das Parlament am 31. März einen Antrag für die Installation von gratis Bindenspendern in Schulen gutgeheissen. Die Kantone Luzern, Wallis und das Bern lehnten ähnliche Vorschläge in der Vergangenheit ab. Einzig die Gemeinde Tavannes in Bern willigte ein, gratis Hygieneprodukte für ihre Schülerinnen bereitzustellen.