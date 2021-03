Wer in einer städtischen Wohnung lebt und einen gültigen Fahrausweis besitz, kann ab März kostenlos ein Jahresabo des Carsharing-Unternehmens Mobility beziehen. Verrechnet werden lediglich die gefahrenen Kilometer und Stunden. Das teilte die Stadt Zürich am Donnerstag mit. Wie es in einer Mitteilung heisst, will man damit eine umweltfreundlichere Mobilität fördern. Die Kooperation kostet die Stadt dank einer Pauschale 12’000 Franken pro Jahr.