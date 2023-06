Schweiz: Mehrheit will Mautgebühr am Gotthard-Tunnel

69 Prozent der Befragten sagen Ja zu einer Tunnelgebühr. Der Vorschlag kommt in allen Bevölkerungsschichten und bei sämtlichen Parteien gut an.

Am Gotthard kommt es an Feiertagen und in der Ferienzeit immer wieder zu kilometerlangen Staus. 20min/BRK News

Darum gehts Am Gotthard kommt es speziell an Feiertagen und in den Sommerferien zu kilometerlangen Staus.

Dies ärgert offenbar nicht nur die Anwohnerinnen und Anwohner, sondern auch den Rest der Schweiz.

Der Vorschlag einer Tunnelgebühr, um das Verkehrsaufkommen zu reduzieren, stösst auf viel Zuspruch.

Eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer sieht die Einführung einer Tunnelgebühr am Gotthard als gewinnbringende Massnahme, um das Verkehrsaufkommen zu reduzieren. 69 Prozent halten eine solche Massnahme für gewinnbringend, lediglich 28 Prozent sprechen sich dagegen aus, wie eine repräsentative Umfrage mit über 13’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Tamedia und 20 Minuten ergab.

Gemäss einem Vorschlag aus dem Nationalrat soll eine flexible Maut eingeführt werden, deren Preissystem sich am Verkehrsaufkommen orientiert. Während Feiertagen und in den Sommerferien dürfte die Maut also am höchsten ausfallen, im Winter wären die Preise hingegen geringer – an staufreien Tagen könnte unter Umständen gänzlich auf eine Maut verzichtet werden. Dadurch soll ein Anreiz entstehen, bei geringem Verkehrsaufkommen oder auf anderen Wegen in den Süden zu reisen.

«Wir müssten eine Eintrittsgebühr für die übrige Schweiz zahlen»

Der Vorschlag vom bürgerlichen Trio um Simon Stadler (Mitte, UR), Corina Gredig (GLP, ZH) und Matthias Jauslin (FDP, AG) stösst auf breite Zustimmung. Überall zeichnet sich eine deutliche Ja-Mehrheit ab: Es gibt kaum statistisch relevante Unterschiede zwischen Einkommensklassen, Bildungsschichten oder Stadt- und Landbevölkerung. Auch sämtliche Altersgruppen stimmen für eine Tunnelgebühr, wobei die Zustimmung mit zunehmendem Alter steigt.

Die Tunnelgebühr findet auch bei sämtlichen Parteien einen hohen Ja-Anteil. Wenig überraschend kommt der Vorschlag bei den Grünen am besten an – 82 Prozent stimmen bei der Umfrage dafür. Doch auch am anderen Ende des Links-Rechts-Spektrums findet die Tunnelgebühr immer noch eine klare Mehrheit: Anhängerinnen und Anhänger der SVP stimmen mit 58 Prozent zu.

Einzig im Tessin hält sich Begeisterung in Grenzen. Man fürchtet wohl um den Tourismus und die Wirtschaft: «Wir Tessiner müssten eine Eintrittsgebühr für die übrige Schweiz zahlen», gibt FDP-Nationalrat Alex Farinelli gegenüber dem «Tages-Anzeiger» zu bedenken. In der Umfrage selbst liegen aber zu wenige Ergebnisse aus dem Tessin vor, um eine Aussage zur Meinung der breiten Bevölkerung zu machen.

Weiterer Vorschlag stösst auf Widerstand

Die Urner freuts: «Als Urner ist es schön, diese breite Solidarität zu sehen», sagt Simon Stadler. Schliesslich leiden die Innerschweizerinnen und -schweizer am meisten unter den Staus am Gotthard. Insbesondere der Umgehungsverkehr, der an staugeplagten Tagen die Strassen durch die Dörfer verstopft, sorgt für viel Ärger und Unmut im Tal.

Ein anderer Vorschlag, um den Stau am Gotthard zu reduzieren, kommt hingegen weitaus weniger gut an. Das Modell, eine Fahrt durch den Tunnel per App anzumelden, stösst auf Widerstand. 57 Prozent lehnen es ab und lediglich 39 Prozent heissen es gut.