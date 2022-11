Gratis-Ecke muss schliessen, weil zu viel Schrott deponiert wurde

Der Platz war in den letzten Jahren ein beliebter Ort des Austauschens.

Förster Jörg Villiger (59) rief vor acht Jahren die Gratis-Ecke in Aarburg AG ins Leben.

An der Gratis-Ecke in Aarburg AG wurde Gegenständen bis vor kurzem ein zweites Leben geschenkt: Wer für seine Möbelstücke, Kleider oder Spielsachen keine Verwendung mehr hatte , konnte die Sachen dort deponieren, damit sie einen neuen Besitzer finden. «Meine Weihnachtsdeko habe ich beispielsweise von der Gratis-Ecke», erzählt Anwohnerin Anette Gutschier (36). «Sie war wie unser Tutti.ch ohne Internet.» Wer etwas abstellte, musste dem Förster Bescheid geben und es nach zwei Wochen wieder abholen, falls bis dahin kein Abnehmer gefunden wurde.

Entstehungsgeschichte

Die Idee zur Gratis-Ecke kam Villiger, nachdem ein Kunde sein Holz nicht bezahlen konnte. Villiger nahm von dem Mann ein Pfand entgegen, darunter mehrere Kajaks. Dies in der Hoffnung, dass er seine Schuld zu einem späteren Zeitpunkt begleichen kann. «Trotz jahrelangem Warten kam aber keine Zahlung. Die Kajaks fingen bei mir nur Staub auf. Da habe ich sie mit einem Gratis-Schild an die Ecke gestellt. Und so entstand die Gratis-Ecke», erzählt Villiger.