Zweite Corona-Welle

Gratis-Grippeimpfung soll Virus-Krise im Herbst verhindern

Die EU ruft zu Grippeimpfungen schon im Sommer auf – weil im Herbst gleichzeitig eine zweite Corona-Welle droht. Auch die Schweiz sorgt vor.

Politik fordert Impfoffensive

Bregy betont, dass die Influenza zu jährlich 275’000 Arztkonsultationen und mehreren Tausend Hospitalisationen führt. «Das können wir uns in Corona-Zeiten nicht leisten.» Laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) lag die beste Zeit für die Grippeimpfung in einem normalen Jahr zwischen Mitte Oktober und Mitte November.

BAG will zusätzliche Impfdosen beschaffen

Auch das Bundesamt für Gesundheit rüstet auf: Es will statt wie bisher 1,2 Millionen Dosen pro Jahr doppelt so viel beschaffen, wie die NZZ berichtete. So sollen 25 Prozent der Bevölkerung gegen die Grippe geimpft werden – bisher waren es 13 bis 15 Prozent. Auf Anfrage sagt BAG-Sprecher Yann Hulmann: «Der Bund steht in Kontakt mit Herstellern, um zusätzliche Dosen für die Schweiz zu sichern.»