Psychische Probleme in der Pandemie - Gratis Hypnosetherapien sollen Jugendlichen aus Krise helfen

Psychosomatische Krankheiten nehmen bei Kindern und Jugendlichen in der Schweiz seit Jahren zu. Während der Coronakrise hat sich die Lage in der Schweiz nun verschärft. Da Notaufnahmen und psychiatrische Kliniken überlastet und teils auf Monate hinaus ausgebucht sind, hat der Schweizerische Berufsverband für Hypnosetherapie verkündet, dass 120 Verbandsmitglieder ihre Dienste für Jugendliche in Notlagen ab sofort gratis anbieten. Maximal drei Behandlungen würden die Therapeuten ohne Entgelt offerieren, schreibt der Verband in einer Mitteilung.