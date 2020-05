Tourismus

Gratis mit dem Zug ins Appenzellerland

Appenzell engagiert sich mit einem konkreten Angebot für den Kampf gegen den Klimawandel. Gleichzeitig möchte die Touristendestination mit der Gratis-ÖV-Anreise den Corona-bedingten Stillstand des Tourismus wieder in Fahrt bringen.

Allen Gästen, die drei Nächte oder länger in einem Hotel in Appenzell übernachten, wird die An- und Rückreise mit dem öffentlichen Verkehr aus der ganzen Schweiz bezahlt.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird allen Gästen, die drei Nächte oder länger in einem Hotel in der Ferienregion Appenzell übernachten, die An- und Rückreise mit dem öffentlichen Verkehr aus der ganzen Schweiz bezahlt. Zusätzlich wird den Gästen auch ein kostenloser Gepäcktransport angeboten.

Für das Klima und die Erträge

«Wir verfolgen mit diesem Angebot mehrere Ziele: Einerseits möchten wir es den Gästen erleichtern, langsam wieder aus dem Corona-Schock zu erwachen und auf attraktive Weise die Schönheiten Appenzells zu entdecken. Andererseits wollen wir aber auch einen ökologischen Beitrag fürs Reisen leisten, indem sie für ihre Ferien in der Schweiz auf das Auto verzichten und auf den Zug umsteigen», erklärt Geschäftsführer Buob. Zudem hoffe man selbstverständlich auch, mit einem so attraktiven Angebot mehr Gäste zu gewinnen, was sich wiederum positiv auf die Erträge in der ganzen Tourismuswirtschaft des Kantons Appenzell Innerrhoden auswirken würde.