Vorstoss im Parlament – Gratis-ÖV für Gäste soll Berner Tourismus aus der Corona-Krise führen

«Wir müssen konkurrenzfähig werden»

«Wir müssen konkurrenzfähiger werden. Wenn im Tessin, in Teilen Graubündens und in Schwarzwald der öffentliche Verkehr für Gäste gratis ist, muss der Kanton Bern nachziehen und ebenfalls ein derartiges Angebot stellen», so Graf. Nicht nur das verbesserte Marketing sei eine positive Folge der Gästekarte. Touristinnen und Touristen würden damit ermutigt, den öffentlichen Verkehr statt das Auto zu benutzen, was die Klimaschutzbemühungen unterstütze. Zudem werde die Motivation für eine längere Aufenthaltsdauer der Gäste im Kanton Bern gesteigert .