«Das ist Diskriminierung» - Kostenlose Selbsttests gibt es nur noch für Ungeimpfte

In diesen Fällen bezahlt der Bund

Der Bund übernimmt die Kosten von individuellen PCR-Tests in folgenden Fällen, wenn man sich aufgrund von Symptomen testen lässt, eine Meldung der Covid-App erhalten hat oder von einem Arzt oder einer Ärztin angewiesen wurde, sich testen zu lassen. Auch für organisierte gepoolte PCR-Testungen wie bei der Arbeit oder für ein Lager übernimmt der Bund die Kosten. Er bezahlt nicht, wenn man den PCR-Test für eine Reise benötigt.

Schnelltests bezahlt der Bund immer, vorausgesetzt, sie werden in einem Testzentrum, bei der Ärztin oder dem Arzt, in Spitälern oder Apotheken durchgeführt. Antigen-Selbsttests werden seit einer Woche nur noch Ungeimpften bezahlt und maximal fünf pro Monat.