Antigen-Schnelltests : Gratis-Tests kosten Steuerzahler bis zu 20 Millionen Franken pro Monat

Viele Junge verzichten bisher auf eine Impfung und testen lieber. Ungeimpfte, die sich testen lassen um ein Covid-Zertifikat zu erhalten, kommen dem Bund und somit den Steuerzahlern und den Steuerzahlerinnen jedoch teuer zu stehen.

Laut «Blick» kosten alleine die Gratis-Tests dem Bund bis zu 20 Millionen Franken pro Monat. Ein einzelner solcher Test kostet dem Bund in der Regel 47 Franken. Im Juli dürften die Schnelltests den Steuerzahlern mindestens 20 Millionen Franken gekostet haben. Denn seit Ende Juni ist das Covid-Zertifikat auch für negativ Getestete verfügbar. Gut 420'000 Antigen-Schnelltests wurden laut dem BAG im Monat darauf in der Schweiz durchgeführt.

Nachfrage nach Schnelltests steigt am Wochenende

Die Nachfrage nach Schnelltests steigt jeweils vor den Wochenenden sprunghaft an. Mehr als 28’000 Menschen liessen sich alleine am Freitag, 9. Juli, testen. Wohl um mit dem Test-Zertifikat in die Ferien zu fahren oder um Zutritt zu einem Club oder einer Grossveranstaltung zu erhalten. Auch Ferienrückkehrende sollen nun einen Selbsttest machen, das sagte Virginie Masserey vom Bundesamt für Gesundheit BAG an der gestrigen Medienkonferenz. Denn in den Ferien werde man manchmal etwas nachlässiger.