Heimspiel gegen Lausanne - Gratis-Tickets zum Verkauf angeboten – Fan-Ärger nach toller FCB-Aktion

Für das Heimspiel gegen Lausanne verteilt der FC Basel über 1200 Gratis-Tickets an seine Fans. Gegen das Schlusslicht will der FCB seine miserable Heim-Bilanz aufpolieren.

1 / 4 Der FC Basel wartet seit Oktober auf einen Sieg im Joggeli. Urs Lindt/freshfocus Ein Fan bot online zwei Gratis-Tickets für 50 Franken zum Verkauf an. Twitter Monaco-Leihgabe Strahinja Pavlovic könnte am Samstag gegen Lausanne in der Innenverteidigung sein Debüt feiern. imago images/PanoramiC

Darum gehts Am Samstag empfängt der FC Basel zu Hause Schlusslicht Lausanne-Sport.

Der FCB wartet seit vier Partien auf einen Heimsieg.

Adam Szalai und Strahinja Pavlovic könnten bereits in der Startelf stehen.

Im Vorfeld verteilte der Club Gratis-Tickets, was von einigen Fans ausgenutzt wurde.

Zum ersten Mal seit dem Sommer dürfen am Wochenende wieder Zuschauer in die Schweizer Fussball-Stadien, ohne dabei ein Covid-Zertifikat vorzeigen zu müssen. «Das Joggeli öffnet wieder für alle», schrieb beispielsweise der FC Basel am Donnerstag auf Social Media. Um die Rückkehr aller FCB-Fans zu feiern, hatte sich der Club eine besondere Aktion überlegt.

Am Donnerstag und Freitag wurden in den zwei Fanshops in der Stadt 800 Gratis-Tickets verteilt. Am Samstag sollen nochmals über 400 dazukommen. «Wir wurden überrannt», teilt der FCB auf Anfrage mit. Innert 30 Minuten seien die Tickets jeweils weg gewesen.

Doch die Aktion der Basler sorgt nicht nur für freudige Gesichter. Am Freitagmorgen ärgerten sich FCB-Fans auf Twitter über das schamlose Ausnützen der Fan-Aktion ihres Clubs. Grund: Einige der bezogenen Gratis-Tickets wurden auf Online-Verkaufsplattformen angeboten, ein Verkäufer verlangte beispielsweise 50 Franken für zwei Tickets.

Seit Oktober ohne Heimsieg

Auch im Falle, dass der Anbieter auf seinen Tickets sitzen bleiben sollte, werden am Samstag im Joggeli trotzdem über 20’000 Zuschauer für das Duell gegen Lausanne erwartet. Die Unterstützung seiner Fans kann der FCB auch dringend gebrauchen. Den letzten Heimsieg gab es im vergangenen Oktober gegen Lugano, seither wartet man nun schon seit vier Spielen auf einen Erfolg im St. Jakob-Park. In dieser Zeit gastierten aber nicht etwa Leader FCZ oder Meister YB im Joggeli, sondern St. Gallen (0:1), Lausanne (1:1), GC (2:2) und Sion (3:3).

Gegen die Waadtländer unternimmt das Team von Patrick Rahmen den nächsten Anlauf. Nur ausgerechnet gegen das Schlusslicht der Liga sind die Basler in dieser Saison noch ohne Sieg. Auch beim Auswärtsspiel Ende August resultierte bloss ein 2:2.

«Es hat mich extrem gestört, dass wir zuletzt zu Hause so viele Punkte liegen gelassen haben», sagt FCB-Trainer Patrick Rahmen vor dem Duell gegen Lausanne. «Ich habe bei meinem Amtsantritt im vergangenen Frühling gesagt, dass wir im Joggeli wieder eine Macht sein müssen.» Die vergangenen Heimauftritte seien aus Basler Sicht etwas unglücklich verlaufen. «Es waren sicher keine langweiligen Spiele», meint Rahmen. «Am Schluss habe ich aber lieber einmal ein weniger tolles Spiel und dafür aber drei Punkte.»

Szalai gleich in der Startelf?

Überhaupt holperte es zuletzt etwas beim Vize-Meister, nur zwei Siege gab es aus den letzten zehn Super-League-Spielen. Zehn der bisherigen 21 Saisonspiele mit FCB-Beteiligung endeten unentschieden. Dazu beitragen, dass die Basler gegen Lausanne endlich einmal wieder drei Punkte im Joggeli behalten, könnten am Samstag auch die Last-Minute-Neuzugänge Adam Szalai und Strahinja Pavlovic. Beide könnten gar bereits in der Startelf stehen.

«Es ist absolut eine Möglichkeit, dass Pavlovic von Anfang an spielt», sagt Rahmen. In der Innenverteidigung werde er nach dem Burger-Platzverweis gegen YB Veränderungen vornehmen müssen. Zudem sei vorne eine Umstellung auf zwei Stürmer eine Option. Mainz-Neuzugang Adam Szalai hielt an seiner Vorstellungs-Medienkonferenz zumindest schon einmal fest: «Ich bin bereit für einen Einsatz.»