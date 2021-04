Über Doodle

Doodle ist mit monatlich über 30 Millionen aktiven Nutzern der führende Online Terminplaner weltweit und wird in zahlreichen Unternehmen für die Terminfindung und Planung von Meetings mit Kunden und Mitarbeitenden genutzt. Doodle ist in Kalender und diverse Kommunikationstools integrierbar und vereinfacht mit Hilfe intelligenter Software die Organisation von Terminen in Unternehmen, für Selbständige und Privatpersonen.