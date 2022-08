Weltweit erster Bergluft-Sommelier in Graubünden

Liebst du es auch, in den Bergen unterwegs zu sein, die Natur um dich herum zu spüren und dabei die klare Luft regelrecht aufzusaugen? Dann ab nach Graubünden! Die Ferienregion hat kürzlich den weltweit ersten Bergluft-Sommelier eingestellt, welcher seine Gäste künftig auf eine Degustation der etwas anderen Art mitnimmt.

Kaffee am Morgen.

Kaffee am Morgen.

Meersalz in der Luft.

Meersalz in der Luft.

Meersalz in der Luft. Die frische Bergluft. Wald und Wiesen. Der Asphalt nach dem Sommerregen. Mein Lieblings-Parfum. Kaffee am Morgen. Etwas anderes.

Dahinter steckt der Bündner Parfümeur und Drogist Patrick Stebler. Er weiss ganz genau, welche Schlucht wie ein Sommermorgen riecht und welcher Wald besonders beruhigend wirkt. Gemeinsam mit Graubünden Ferien entwickelt er zurzeit verschiedene Bergluft-Erlebnisse in acht Bergregionen. Diese Angebote sollen im Frühling 2023 bereit zum Buchen sein.

Geplant sind Touren in den Regionen Bergell, Bergün Filisur, Viamala, Vals, Engadin Val Müstair, Valposchiavo, Prättigau und Surselva, welche alle über ein eigenes Duftprofil verfügen. So riecht es in Bergell beispielsweise besonders nach Blumen, Kastanien und Granit, während sich Bergün Filisur durch den Duft nach Arve, Schwefel und Metall auszeichnet.