Graubünden: Vier Töff-Unfälle in 30 Minuten – mehrere Verletzte

Einen dritten Unfall verursachte ein 50-Jähriger der auf der Oberalpstrasse in Richtung Sedrun unterwegs war. Er stürzte in einer Rechtskurve, wobei zum Glück keine ärztliche Versorgung nötig wurde.

Flüelapass/Susch Ein 24-jähriger Österreicher, der von Davos in Richtung Susch unterwegs war, verlor in einer Linkskurve die Herrschaft über seinen Töff und gestürzt. Er zog sich diverse Verletzungen zu.

Wie die Bündner Kantonspolizei am Sonntagabend mitteilt, ereigneten sich im Bündnerland am Samstag gleich vier Töff-Selbstunfälle innerhalb von 30 Minuten. Es gab je einen Unfall in Tschierv, in Susch, in Sedrun und in Zernez. Alle Verletzten seien medizinisch betreut worden.