Ausgenommen sind Restaurants im Kanton, die in hoteleigenen Betrieben die Gäste bewirten. Lieferung und Verteilung von Lebensmitteln nach Hause sowie Take-Away am Schalter sind bis 22 Uhr ebenfalls weiterhin gestattet. Unternehmen, die gemäss Härtefallverordnung des Bundes besonders betroffen sind, werden vom Kanton finanziell unterstützt, heisst es in der Vorinformation an die Gastrobetriebe. Diese Beträge müssen nicht zurückgezahlt werden. Zudem haben alle betroffenen Betriebe Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung.