«Wichtiges Instrument» – Graubünden will mit Booster-Offensive Wintersaison retten

Wir haben ausser dem Impfbus kaum eine Infrastruktur abgebaut. Angeboten werden die Impfmöglichkeiten in den neun regionalen Impfzentren, bei Hausärztinnen und Hausärzten sowie in Apotheken. Zudem wird in Chur am Montag ein zusätzliches Pop-up-Impfzentrum in Betrieb genommen.