Ohne Färben - Graue Haare können ihre Farbe wiederbekommen

«Höchst ungewöhnliches Merkmal»

In einem im «British Journal of Dermatology» veröffentlichten Artikel aus dem Jahr 1972 berichtete der Dermatologe Stanley Comaish von einer Begegnung mit einem 38-jährigen Mann, der etwas hatte, was er als «höchst ungewöhnliches Merkmal» beschrieb. Obwohl die überwiegende Mehrheit seiner Haare entweder ganz schwarz oder ganz weiss war, waren drei Strähnen an den Enden hell, aber in der Nähe der Haarwurzel wieder dunkel. Das deutet auf eine Umkehrung des normalen Ergrauungsprozesses, der an der Wurzel beginnt, hin, so Comaish damals.