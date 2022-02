Dählhölzli – Graureiher stirbt in Berner Tierpark an Vogelgrippe

Das sagt das BLV zur Vogelgrippe in Europa

Die Vogelgrippe tritt gegenwärtig in fast allen Ländern Europas auf. In Küstengebieten an der Nordsee wird von Massensterben von Wasservögeln berichtet. Es besteht ständig ein Risiko, dass Zugvögel das Virus in die Schweiz einschleppen. Deshalb gelten weiterhin mindestens bis am 15. März 2022 entlang der grossen Gewässer im Mittelland vorbeugende Massnahmen. In diesen Gebieten darf Geflügel nur unter Auflagen ins Freie. Gänse oder Laufvögel sind von Hühnern getrennt zu halten und verdächtige Symptome bei den Tieren müssen sofort den kantonalen Veterinärbehörden gemeldet werden.