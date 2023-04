Bezirksgericht Zürich: Junger Mann der Obdachlosen tötete, steht vor Gericht.

Der obdachlose R. wurde im Morgengrauen an seinem Schlafplatz von einem damals 20-jährigen Schweizer attackiert und zu Tode geprügelt.

Verantworten muss sich der inzwischen 21-Jährige am Mittwoch zudem für Sachbeschädigungen, eine Körperverletzung und den Besitz von Daten illegaler Pornografie.

Die Anklageschrift gibt Einblick in den Gewaltexzess des Angeklagten.

Es war eine grauenhafte Tat, welche sich im September 2021 im Zürcher Kreis 9 ereignete: Beim Gemeinschaftszentrum Bachwiesen tötete ein Mann den 66-jährigen R.*. Der obdachlose Rentner war ein Zufallsopfer. Der mutmassliche Täter, ein damals 20-jähriger Schweizer, wurde noch am Tatort von der Stadtpolizei Zürich festgenommen.



Seither sitzt er in Haft. Am Mittwoch muss sich der heute 21-jährige Arbeitslose vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft klagt auf Mord. Die Anklageschrift enthüllt, wie kaltblütig der Täter gegen den wehrlosen R. vorgegangen ist.