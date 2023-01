Wolfwil: Fischer zieht Käfig mit toter Katze aus der Aare

Am Sonntagabend entdeckte ein Fischer bei Wolfwil SO in der Aare einen Tiertransportkäfig. Bei der Bergung des Käfigs, wurde darin eine tote Katze gefunden. Wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, ist die Katze rot getigert und hat eine weisse Schwanzspitze. Zudem wurden im Käfig zwei Badetücher gefunden.