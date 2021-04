In der im «Physical Review Journal» veröffentlichten Studie dazu wurden die Expertinnen und Experten noch deutlicher: «Es ist der grösste Knall seit dem Urknall – der grösste Knall, den die Menschheit je gesehen hat.»

Zwei Riesen ergeben Massegiganten

Das Eins der Schwarzen Löcher fand das Team um Richard Abbott, die sogenannte Ligo-Kollaboration, etwa sieben Milliarden Lichtjahre entfernt von der Erde. Herauskam ein neues Schwarzes Loch, GW190521 genannt. Dieses ist etwa 142-mal so gross wie die Sonne. Die Expertinnen und Experten sprechen von einem «Massegiganten», der von der Verschmelzung zweier besonders massereicher Schwarzen Löchern stammt: «Das Grössere war rund 85 Sonnenmassen schwer, das Kleinere lag näher bei 66 Sonnenmassen», zitiert Scinexx.de die Ligo-Kollaboration.

Die bei dem Ereignis freigesetzten Energiemassen seien so gigantisch gewesen, dass sich im Moment der Kollision das Raum-Zeit-Kontinuum ausdehnte, zusammenbrach und vibrierte, so InFranken.de. Dadurch entstanden Gravitationswellen, die am 21. Mai 2019 auch auf der Erde messbar waren. Das Signal dauerte nur eine zehntel Sekunde.