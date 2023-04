Premier League: Manchester City gewinnt gegen Liverpool

Am Sonntag standen in der Serie A gleich zwei hochkarätige Duelle an. In Rom fand das Derby zwischen Lazio und der AS statt. In einem heissen Spiel konnte sich Lazio mit 1:0 durchsetzen. Bereits nach 35 Minuten flog AS-Verteidiger Roger Ibanez mit Gelb-Rot vom Platz. In der Nachspielzeit vergriffen sich Lazios Adam Marusic und AS-Mittelfeldmann Bryan Cristante so fest im Ton, das beide glatt Rot sahen. Das goldene Tor für Lazio erzielte Mattia Zaccagni in der 65. Minute.