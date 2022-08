Australien : Great Barrier Reef erholt sich so stark wie seit 36 Jahren nicht mehr

Der Korallenbewuchs am Great Barrier Reef ist so gross wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Jedoch treten an dem Korallenriff immer häufiger Störungen auf.

Der Korallenbewuchs am Great Barrier Reef ist so gross wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Grosse Teile des australischen Great Barrier Reefs weisen den stärksten Korallenbewuchs seit 36 Jahren auf. Die Zunahme wurde mittels eines Langzeit-Überwachungsprogramms in den nördlichen und zentralen Gebieten des grössten Riffs der Erde verzeichnet. In der südlichen Region machen vermehrte Vorkommen des Dornenkronenseesterns den Korallen hingegen zu schaffen, teilte das Australische Institut für Meereswissenschaften (Aims) in seinem Jahresbericht mit. Die roten Stachelhäuter fressen massenhaft Steinkorallen.