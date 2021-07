Milwaukee Bucks - «Greek Freak» führt Bucks mit 50 Punkten zum NBA-Titel

Milwaukee Bucks : «Greek Freak» führt Bucks mit 50 Punkten zum zweiten NBA-Titel

Die Milwaukee Bucks sind der neue NBA Champion! Superstar Giannis Antetokounmpo führte sein Team zur zweiten Meisterschaft nach 1971.

Nach einer der besten Leistungen in einem NBA-Finale brüllte Giannis Antetokounmpo seine Freude über die Meisterschaft und die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler laut heraus. 50 Jahre nach dem ersten Titel für die Milwaukee Bucks führte der 26 Jahre alte Grieche das Team in der Nacht auf Mittwoch mit 50 Punkten zu einem 105:98 gegen die Phoenix Suns und der Krönung in der besten Basketball-Liga der Welt. «Das bedeutet mir viel. Ich möchte Milwaukee danken dafür, dass sie an mich geglaubt haben, ebenso wie meinen Mitspielern. Ich bin froh, dass wir das geschafft haben», sagte der als «Greek Freak» bezeichnete Ausnahmeathlet nach der Zeremonie noch auf dem Spielfeld.

Etwas später sass er mit beiden Trophäen auf dem Pressepodium, liebkoste und verteilte Küsse an die Pokale und flüsterte einmal zum kleineren MVP-Pokal: «Sei nicht eifersüchtig.» Emotional beschrieb er seinen Weg vom unbekannten Jungen nigerianischer Einwanderer in Griechenland ins Finale der NBA. «Dieses Gefühl macht süchtig», sagte er. Auch sein Bruder Thanasis steht im Kader der Bucks, Kostas holte den Titel im vergangenen Jahr mit den Los Angeles Lakers.

17 von 19 Freiwürfen getroffen

Etwa 17’000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Fiserv Forum und weitere mindestens 50’000 rund um die Halle im US-Bundesstaat Wisconsin feierten Antetokounmpo immer wieder mit MVP-Sprechchören – und das völlig zurecht. Der bereits zweimal zum wertvollsten Spieler der NBA-Hauptrunde gewählte Superstar bekam am Dienstag auch die Auszeichnung als Finals-MVP. 50 Punkte, 14 Rebounds und fünf Blocks in Spiel sechs, dazu drei Partien mit mindestens 40 Zählern und zehn Rebounds in den Finals machten dies zu einer leichten Entscheidung. Zumal er sich erst vor drei Wochen in den Finals der Eastern Conference noch am Knie verletzt hatte und kurzzeitig sogar ein erzwungenes Saisonende fürchtete.