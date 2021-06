Notlandung im EM-Stadion - Greenpeace-Aktion löst Shitstorm aus

Am Dienstagabend crasht ein Gleitschirmflieger vor dem Spiel Deutschland-Frankreich ins EM-Stadion in München.

Bereits kurz nachdem ein Aktivist von Greenpeace mit seinem Gleitschirmflieger eine höchst gefährliche Notlandung auf dem Rasen des Münchner EM-Stadions hinlegte, kam Kritik im Netz an der Aktion auf. Deutsche Politiker verschiedener Couleur kritisierten die Aktion als halsbrecherisch. Mittlerweile finden sich hunderte von Einträgen – fast alle negativ.

Einzelne Twitter-User geben an, dass sie zwar die Intentionen von Greenpeace unterstützen, mit der Aktion aber nichts anfangen können.

… was wiederum andere dann doch etwas übertrieben finden.

Der Plan der Aktion am Dienstagabend war es eigentlich, einen überlebensgrosse Plastikball im Stadion abzulassen. Greenpeace wollte damit gegen den Autokonzern (und Hauptsponsor des Deutschen Fussballverbands) Volkswagen protestieren. Dies ging allerdings gründlich schief. Der Pilot geriet ins Strudeln, nachdem er Teile des Stadiondachs gestreift hatte. Daraufhin schoss er mit schnellem Tempo in die Arena rein, zischte gefährlich nahe an den Tribünen vorbei und touchierte Fernsehinstallationen. Herabfallende Teile trafen beinahe den französischen Cheftrainer, Didier Deschamps und seinen Assistenten.