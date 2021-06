Wiederholungstäter - Greenpeace-Aktivist, der gegen VW protestierte, fährt selber einen Polo

Ein Aktivist musste vor dem Anpfiff des EM-Spiels Deutschland gegen Frankreich mit einem Motorschirm im Stadion notlanden und verletzte dabei zwei Zuschauer. Die Greenpeace-Aktion gegen den Volkswagen-Konzern löste einen Shitstorm aus . Jetzt schreibt «Bild» , dass der in Pforzheim in Baden-Württemberg wohnhafte Aktivist selbst einen VW Polo fahre. Der 38-Jährige habe eine Verletzung und trage am Bein eine Schiene. Ein Arzt hat dies gemäss «Bild» bestätigt und eine beginnende Schwellung diagnostiziert.

Täter ist polizeibekannt

Der Bruchpilot, der Arzt von Beruf ist, hatte zudem bereits 2012 illegal ein Atomkraftwerk in Frankreich überflogen. Ebenfalls bei einer Greenpeace-Aktion, wie «Bild» weiter schreibt. Er habe sich damals wegen «freiwilligen Überflugs des Piloten eines Flugzeugs aus einem Sperrgebiet» verantworten müssen. Er war dieses Jahr auch an einer Protestaktion in Frankfurt am Main beteiligt. Der Arzt und zwei weitere Aktivisten seien damals mit Gleitschirmen die neue Europäische Zentralbank im Stadtteil Ostend angeflogen.