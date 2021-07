Schwindelerregende Aktion : Greenpeace-Aktivisten seilen sich mit XXL-Besteck von Berner Brücke ab

Aktivistinnen und Aktivisten von Greenpeace hingen am Samstag an der Kirchenfeldbrücke. Damit wollten sie die Öffentlichkeit für die Nutzung von Mehrweggeschirr sensibilisieren.

Rund 15 Greenpeace-Aktivistinnen und -aktivisten baumelten am Samstag von der Berner Kirchenfeldbrücke – und mit ihnen überdimensioniertes farbiges Besteck und Transparente. Damit wolle man die Öffentlichkeit überzeugen, «dass die Nutzung von Mehrweggeschirr einen sehr grossen Umweltnutzen hat und darum viel mehr genutzt werden sollte», schreibt die Umweltorganisation in ihrer Medienmitteilung. Zudem markiert die Aktion den Start in die Aktionswoche für Mehrwegbehälter vom 5. bis 11. Juli, die Greenpeace mit weiteren NGO und Partnerbetrieben in der Schweiz durchführt.