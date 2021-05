Emden (D) : Greenpeace-Aktivisten stehlen hunderte Autoschlüssel in VW-Verladehafen

Nach Protestaktion in Emden in Niedersachsen (D): Gegen dutzende Greenpeace-Aktivisten und -Aktivistinnen wird wegen Hausfriedensbruch und Diebstahls ermittelt.

Bei einer Protestaktion gegen den Autohersteller Volkswagen haben Aktivisten und Aktivistinnen der Umweltschutzorganisation Greenpeace am Mittwoch im niedersächsischen Emden hunderte Autoschlüssel entwendet. Wie die Polizei in Leer mitteilte, drangen 30 bis 40 Menschen mit Leitern auf das umzäunte Betriebsgelände eines Hafenterminals vor, in dem VW-Neuwagen für den Export verladen werden. Dort gelang es ihnen, rund 300 bis 400 Autoschlüssel abzuziehen und an sich zu bringen.

NGO fordert weltweiten Verkaufsstopp

Greenpeace forderte den VW-Konzern am Mittwoch parallel zu einem Stopp des weltweiten Verkaufs von Autos mit Verbrennungsmotor bis 2025 auf. Der zweitgrösste Autobauer der Welt stelle aktuell zwar gern neue Elektromodelle «ins Rampenlicht», exportiere allerdings weiterhin «Diesel und Benziner in hoher Stückzahl» in alle Welt, erklärte die Organisation in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht. Allein im Corona-Jahr 2020 habe VW 9,1 Millionen Autos verkauft, von denen acht Millionen ins Ausland gegangen seien.