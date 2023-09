Greenpeace: Gericht verbietet Verbreitung von Fake-Wahlzeitungen

Die Fake-Zeitungen lagen in den Boxen von 20 Minuten und 20 minutes in Zürich und Lausanne.

Wer heute in Zürich oder Lausanne in eine Zeitungsbox von 20 Minuten griff, könnte eine Fake-Zeitung in der Hand gehalten haben. Greenpeace-Aktivisten haben am frühen Morgen über 30’000 Exemplare ihrer Wahlzeitung in die Boxen gelegt, die der 20-Minuten-Zeitung zum Verwechseln ähnlich sehen. 20-Minuten-CEO Bernhard Brechbühl verurteilte die Aktion aufs Schärfste. «Unsere Leserinnen und Leser wurden mit dieser Aktion mutwillig getäuscht und manipuliert. 20 Minuten ist politisch neutral und publizistisch unabhängig.»