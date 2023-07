Transfers: Gregor Kobel bekennt sich zu Borussia Dortmund

Verlässt Fabian Rieder YB in diesem Sommer oder bleibt der Shootingstar doch in Bern? Der 21-Jährige wurde seit Monaten bei Borussia Mönchengladbach ins Spiel gebracht, scheint dem Bundesligisten nun aber zu teuer zu sein. «Fabian Rieder ist ein guter Spieler. Er kostet aber über zehn Millionen Euro. Das ist ein Brett, das wir nicht stemmen können», erklärte Gladbachs Geschäftsführer Roland Virkus in einer Medienrunde am Freitag. Virkus gibt zu, sich mit dem Schweizer Mittelfeldspieler beschäftigt zu haben, meint jedoch: «Momentan ist an Fabian Rieder nicht zu denken.» (flo)