Iso Grifo GL Series I by Bertone

Greif mit grossem Herzen

Der Greif, das Fabelwesen aus der Mythologie, dürfte noch seltener gesichtet werden als der Iso Grifo – aber auch er gilt für viele Liebhaber klassischer Fahrzeuge als Fabelwesen.

Der Greif – oder Grif(o) – ist vor allem aus der griechischen Mythologie bekannt. Der Sage nach vereint er den Körper eines Löwen mit Flügeln und den Kopf eines Raubvogels mit einem mächtigen Schnabel. Die Namen Giotto Bizzarini, Giorgio Giugaro, Nuccio Bertone und Renzo Rivolta sind aber kein Mythos, und so entstand der Iso Grifo, der Gran Turismo aus Italien mit dem grossen V8-Herzen.

Nach dem zweiten Weltkrieg machte Rivolta mit seiner Firma Iso-Thermos sein Vermögen mit der Produktion und dem Verkauf von Kühlschränken und danach mit Motorrollern und dem Kabinenroller Iso Isetta. Der kugeligen Kleinstwagen wurde in Deutschland von BMW und in Frankreich von Velam in Lizenz produziert und ist noch heute weltbekannt.