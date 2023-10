Grellingen BL: Neun Autos verunfallen in Tunnel – innert einer Minute

Am Montagabend, kurz nach 17.45 Uhr, kam es im Eggfluhtunnel in Grellingen BL zu gleich drei Auffahrunfällen innert nur einer Minute. Wie die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung schreibt, waren an den Unfällen insgesamt neun Fahrzeuge beteiligt. Zwei der Unfälle passierten in Fahrtrichtung Basel. An den beiden Kollisionen waren vier respektive, drei Fahrzeuge beteiligt. Der dritte Unfall geschah in entgegengesetzter Richtung, in Richtung Laufen. An diesem Unfall waren zwei Autos beteiligt.