Grenchen SO: 21-Jähriger prallt mit Audi S7 in Gartenmauer 

Kurz vor 22.30 Uhr waren am Montagabend in Grenchen zwei Autos auf der Dählenstrasse unterwegs. In welcher Geschwindigkeit dies geschah, ist laut Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn derzeit nicht bekannt. Beim Einmünden in die Allerheiligenstrasse verlor der 21-jährige Lenker eines grauen Audi S7 die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal in eine Gartenmauer.