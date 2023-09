Flugzeugabsturz Grenchen: Daten zeigen Funkverkehr mit Tower

Die Maschine war um 15.56 Uhr auf dem Flughafen Bern-Belp gestartet, wo es rund zwei Stunden zuvor gelandet war. Die Flugroute führte zuerst in Richtung Westen über Köniz BE , dann nach Nordwesten über Frauenkappelen BE, Kallnach BE, dann in Richtung Nordosten zwischen Lyss und Biel durch und schliesslich nach Grenchen SO.

Zwei Personen starben am Samstag bei einem Flugzeugabsturz in Grenchen SO.

Um 16.12 Uhr stürzte ein Kleinflugzeug vom Typ Dyn'Aero MCR-4S im Landeanflug auf den Flugplatz Grenchen SO ab. Beide Insassen starben an der Unfallstelle. Das Flugzeug gehört einer Privatperson, wer beim Absturz an Bord war, ist momentan noch unklar.

Mit öffentlich einsehbaren Flugdaten lässt sich aber die Route des Unglücks-Flugzeugs nachvollziehen. Demnach startete die Maschine am Samstag um 15.56 Uhr auf dem Flughafen Bern-Belp, wo es rund zwei Stunden zuvor gelandet war. Die Flugroute führte zuerst in Richtung Westen über Köniz BE, dann nach Nordwesten über Frauenkappelen BE, Kallnach BE, dann in Richtung Nordosten zwischen Lyss und Biel durch und schliesslich nach Grenchen SO.