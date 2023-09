Halbfingergecko an der Zimmerdecke eines Schweizer Haushaltes gefunden.

Grenchen SO : Wie gelangte dieser Exot in die Schweiz?

Darum gehts: Ein Facebook-User aus Grenchen entdeckte an seiner Wohnungsdecke einen Gecko.

Laut Experten ist es nicht ungewöhnlich, dass Geckos auf Olivenbäumen, Gemüse oder als blinde Ferienpassagiere in die Schweiz kommen.

Diese Hausgeckos seien für Mensch wie auch für die Umwelt ungefährlich.

Ein Facebook-User aus Grenchen SO entdeckte kürzlich an seiner Zimmerdecke einen Hausgecko. Er fragt sich, «ob es das Tierli eigentlich in Grenchen überhaupt geben soll», wie er in seinem Post schreibt. Auch in der Kommentarspalte zeigt man sich verwundert. «Das Aufkommen von Geckos in unserer nördlichen Region ist für mich ein Novum», schreibt ein weiterer Grenchner. «Der kam wohl im Koffer mit aus den Ferien mit nach Hause», vermutet eine Frau.

«Dieser Hausgecko aus der Gattung des Halbfingergeckos stammt ursprünglich aus dem asiatischen und afrikanischen Raum», erklärt Stefan Dummermuth, Reptilien- und Amphibienexperte bei Info Fauna. Auch im warmen Mittelmeerraum seien gewisse Arten recht häufig anzutreffen. Wie der Name schon sagt, seien die Hausgeckos oft in menschlichen Siedlungen zu finden und würden eine feuchte und warme Umgebung bevorzugen. «Oft kleben solche Tiere noch an Olivenbäumen oder Gemüse fest und werden durch den Handelstransport in die Schweiz eingeführt», so Dummermuth.

Blinde Passagiere

«Wenn diese Geckos als blinde Passagiere mal wieder unbeabsichtigt aus dem Urlaub mitgebracht werden, kriechen sie zu Hause aus dem Gepäck und suchen sich ein Versteck. Sobald es dunkel wird, kommen sie raus und machen sich auf die Jagd nach Insekten und Spinnen», sagt Beat Akeret, Reptilienkenner bei der DGHT-Landesgruppe Schweiz. «Wenn die Geckos genügend Futter finden, können sie in geheizten Räumen einige Jahre überleben.» Da sie Stechmücken und andere lästige Insekten fressen, seien sie in den Tropen zumeist gern gesehen.

Obwohl die Hausgeckos laut den beiden Experten sowohl für Menschen wie auch für Fauna und Flora in der Schweiz ungefährlich sind, sollte man sie am besten einfangen und in einen Zoofachhandel oder in ein Fachgeschäft bringen. Dort werden die Tierchen angemessen versorgt und gehalten. Beim Einfangen sollte jedoch besonders sorgfältig vorgegangen werden: «Die Tiere nicht am Schwanz anfassen, weil sie diesen sonst fallen lassen», warnt Beat Akeret.

