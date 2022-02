Grenchen SO – Grenchner Gemeinderat will Stadtpolizei auflösen

Per 1. Januar 2023 soll die Stadtpolizei nun in die Kantonspolizei integriert werden.

Die Stadtpolizei soll per 1. Januar 2023 abgeschafft und in die Kantonspolizei integriert werden. Darüber hat der Gemeinderat Grenchen am Dienstagabend abgestimmt. Mit einer klaren Mehrheit von 14 gegen eine Stimme wurde die Vorlage angenommen. Dies schreibt die «Solothurner Zeitung». Das, nachdem der Rat am 16. November beschlossen hatte, die Zusammenarbeit mit dem Kanton per Ende 2023 zu beenden. Konkret sollen die Bereiche öffentliche Sicherheit und Verkehr an die Kapo abgetreten werden und die Bereiche (Gast-) Gewerbe, Markt, Verkehrsplanung und Parkplätze bei der Stadt verbleiben.