Eingestellter Zugverkehr : Grenzgänger kritisieren «lasches Krisenmanagment» der Schweiz

Pendler zwischen Italien und der Schweiz fürchten die Konsequenzen eines Bahnunterbruchs. Eine Gewerkschaft spricht von einer «weiteren Absurdität» in der Bewältigung der Corona-Krise.

Die SBB stellen die Zugverbindungen nach Italien per 10. Dezember auf unbestimmte Zeit ein.

Pendler zwischen Italien und der Schweiz fürchten die Konsequenzen eines Bahnunterbruchs. Die italienische Gewerkschaft Cgil kritisiert das «lasche» Krisenmanagment der Schweiz sowie die mangelnde Bereitschaft, Fiebermessungen in den Zügen durchzuführen.

In einer am Mittwoch verschickten Stellungnahme spricht die Gewerkschaft, welche die Grenzgänger vertritt, von einer «weiteren Absurdität» in der Bewältigung der Corona-Krise durch die Schweiz.