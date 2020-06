vor 33min

Grundsatzkritik nach Rassismus-«Arena»

Grenzt SRF Migranten im TV-Programm aus?

Bildet das SRF-Programm die Menschen mit Migrationshintergrund genügend ab? Diese Diskussion kocht nach der massiven Kritik an der Rassismus-«Arena» hoch.

von Pascal Michel

Darum gehts Nach der Rassismus-«Arena» wird Grundsatzkritik am SRF-Programm laut.

Historiker Bernhard C. Schär findet, Geschichten von Migranten würden zu wenig berücksichtigt.

Er fordert mehr Moderatoren mit Migrationshintergrund und neue Unterhaltungsformate.

SRF kontert, Migranten kämen auf allen Ebenen zu Wort.

Bei Neuanstellungen setze man zudem auf «Diversität».

Die Tötung von George Floyd durch einen Polizisten in den USA hat auch in der Schweiz für Proteste und eine breite Rassismus-Diskussion gesorgt. Diese hatte bereits konkrete Folgen: So kippten mehrere Detailhändler die «Mohrenköpfe» der Firma Dubler aus dem Sortiment.



Die Auswirkungen des alltäglichen Rassismus am Beispiel des «Mohrenkopfs» thematisierte auch das SRF. Bernhard C. Schär, Kolonialhistoriker an der ETH Zürich, erklärte in der Sendung «10 vor 10», dass «solche Produkte als Ausdruck einer Kultur, die Afrika nicht nur ökonomisch ausbeutet und politisch beherrscht, sondern auch symbolisch verspeist» zu verstehen sind.



Auch die SRF-«Arena» nahm sich am Freitag der Thematik an – unter dem Titel «Jetzt reden die Schwarzen», wobei der Umstand, dass das Panel von Personen mit weisser Hautfarbe dominiert war und zwei Direktbetroffene zuerst in der zweiten Reihe stehen mussten, zu massiver Kritik führte.

«Wenig mit der realen Schweiz zu tun»

Für Historiker Schär ist das «‹Arena›-Debakel», wie er auf Facebook schreibt, «nur der sichtbare Ausdruck eines grösseren Problems». «‹SRF bi de Lüt›, ‹Uuf und dervo›, ‹Zäme dure›, ‹Schweizer Liebesgeschichten› und wie die Flaggschiffsendungen alle heissen, haben wenig mit der realen Schweiz und der realen Welt zu tun.»



Die Realität von Migranten und globale Ungleichheiten kämen in Unterhaltungssendungen schlicht nicht vor. Dies sei «nicht zuletzt krass, weil sie Gebühren zahlen, ohne etwas dafür zu kriegen», so Schär. Er fordert deshalb Reformen: «Neue RedaktorInnen, neue ModeratorInnen, neue Sendeformate, neue Ideen; ja ein neues SRF.»



Gegenüber 20 Minuten entwirft er konkrete Reformvorschläge. «In den Newssendungen braucht es dringend mehr Redaktorinnen und Redaktoren, die ihre Migrationserfahrung ins Programm einbringen.» Das Ziel müsse sein, nicht spezifische Sendungen für Migranten zu schaffen, sondern sie selbst in wichtigen leitenden Positionen im Newsgeschäft und in Sendungen zu integrieren. Er denkt dabei etwa an Tama Vakeesan (31). Die Youtuberin mit sri-lankischen Wurzeln betrieb für SRF 2017 einen Youtube-Kanal.

Auch Einwanderergeschichten erzählen

Auch im Unterhaltungsbereich sieht Schär Potenzial. «Eine Sendung wie ‹Auf und davon› ist problematisch, weil sie oft nur zeigt, wie privilegierte, weisse Schweizer mit wenig Risiko auswandern.» Die Geschichten des migrantischen Drittels der Bevölkerung, das teils unter grossen Risiken in die Schweiz gekommen sei, werde dabei mehrheitlich ausgeblendet.

«Die wahren Pioniergeschichten erzählen Geflüchtete oder Arbeitsmigranten, die trotz Diskriminierung und Rassismus heimisch werden.» Eine Öffnung der Perspektive tue auch bei Sendungen wie «SRF bi de Lüt» not: «Um dem Titel gerecht zu werden, müssten die Moderatoren die ‹Lüüt› auch mal im Hindu-Tempel oder in einer Moschee besuchen und diese auch im vermeintlich ‹schweizerischsten› Dorf miteinbeziehen. Denn auch dort sitzt an der Ladenkasse mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Migrantin.»



Nationalrat Mustafa Atici, Präsident der SP MigrantInnen, teilt diese Einschätzung. Auch er fordert mehr Präsenz von Migranten und deren Themen im TV. «Jeder Dritte in der Schweiz hat Migrationshintergrund. SRF muss deren Lebenswelt – wie jene der Tessiner, Romands und Rätoromanen auch – abbilden.»

Dies könne etwa in Newssendungen passieren, indem SRF auch für sie relevante Nachrichten beleuchte. «Als während der Corona-Krise Kosovo die Grenzen für Bürger wieder öffnete, war dies für viele Kosovo-Schweizer eine zentrale Neuigkeit.» Wichtig sei, dass man bei solchen Nachrichten dann nicht nur über das Thema selbst rede, sondern auch Betroffene in der Schweiz zu Wort kommen lasse.

«SRF setzt bei Anstellungen auf Diversität»

Auf Anfrage kontert SRF, die Programme spiegelten die schweizerische Wirklichkeit in all ihren Facetten. «In der Schweiz lebende Ausländerinnen und Ausländer oder Schweizerinnen und Schweizer mit Migrationshintergrund sind in sämtlichen Bereichen vertreten: als Mitarbeitende, Sendungsgäste, Gesprächspartnerinnen und -partner, Sendungsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Schauspielerinnen und Schauspieler oder Publikum», sagt Sprecher Stefan Wyss. Daneben setzten sich zahlreiche Sendegefässe regelmässig und vertieft mit Themen wie Integration, Migration und Rassismus auseinander (siehe Box).



Die Berücksichtigung von Menschen mit Migrationshintergrund ist auch ein Gebot der SRG-Konzession. Die Frage, ob nun zusätzliche Angebote geplant sind, beantwortet SRF nicht. Sprecher Wyss nennt aber Beispiele, wie sich SRF dabei gerade an junge Migranten richtet: In der Sendung «Helvetia» kämen junge Menschen mit und ohne Schweizer Pass zu Wort. Oder bei «True Talk» stünden Menschen im Mittelpunkt, die mit Vorurteilen anderer zu kämpfen haben.

Zur Forderung, es brauche mehr Menschen mit Migrationshintergrund vor und hinter der Kamera, sagt Wyss: «Die SRG rekrutiert Mitarbeitende aus den Lebenswelten ihrer Zielpublika und fördert diese entsprechend intern. Auch SRF setzt bei der Anstellung wie auch bei der Besetzung von internen Positionen auf Diversität.»

Volkskultur sei wichtig im Programm

Keinen Bedarf, mehr Migranten ins SRF-Programm zu hieven, sieht der Nidwaldner SVP-Nationalrat Peter Keller. «Es macht keinen Sinn, angestrengt und aufgesetzt für eine Sendung nach Migranten zu suchen.» Bei «SRF bi de Lüt» sei es nun mal so, dass etwa beim Porträt eines Jodelvereins kaum Migranten anzutreffen seien. «Das ist bedauerlich, aber die Realität.» Zudem gäben die Einschaltquoten der kritisierten Sendungen den TV-Machern recht. Es sei wichtig, dass SRF weiterhin Platz für die Schweizer Volkskultur biete, sagt der Co-Präsident der Parlamentarischen Gruppe Volkskultur und Volksmusik. «Wem das nicht passt, kann einfach abschalten.»