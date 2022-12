Spannungen im Balkan : Grenzübergang blockiert – Schweiz-Kosovaren sollen bedroht worden sein

Die Spannungen im Balkan nehmen weiter zu. Mit Strassenblockaden wurde nun einer der grössten Grenzübergänge zwischen Serbien und Kosovo gesperrt. Schweiz-Kosovaren sollen festsitzen.

Mit Lastwagen wird einer der grössten Grenzübergänge zwischen Serbien und dem Kosovo blockiert.

Darum gehts Die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo nehmen weiter zu.

Der Grenzübergang Merdare soll wegen Strassenblockaden gesperrt sein.

Laut Berichten werden Schweiz-Kosovaren am Grenzübergang bedroht.

Serben haben am Dienstag im Norden des Kosovos weitere Strassensperren errichtet. Sie nutzten in der Stadt Mitrovica beladene Lastkraftwagen, um Strassen zu blockieren, und widersetzten sich zugleich internationalen Forderungen, zuvor errichtete Blockaden abzubauen. Bislang hatten Serben nur Strassen blockiert, die zur Grenze führen, nun waren erstmals Verkehrswege in einer der grösseren Städte betroffen.

Und wie nun die Wagner-Gruppe auf Telegram bekannt gibt, wollen sie in Belgrad ein sogenanntes «Kulturzentrum» eröffnen. Leiter des Zentrums in der serbischen Hauptstadt soll demnach ein gewisser Alexander Lisov sein, wie die Wagner-Gruppe schreibt. In Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, ist Lisov kein Unbekannter. 2017 wurde er nämlich auf die schwarze Liste der unerwünschten Personen gesetzt. Wie «Balkan Insights» auf Facebook schreibt, soll auch dieser Lisov die Wagner-Gruppe 2017 in St. Petersburg registriert haben.

Von russischen Söldnern bedroht und beschimpft

Wie das albanische Informationsportal «Le Canton 27» meldet, sollen Hunderte Schweiz-Kosovaren am serbisch-kosovarischen Grenzübergang Merdare festsitzen. Demnach sollen sie von russischen Söldnern in Serbien bedroht und beschimpft werden, wie das Portal weiter schreibt. Ein Reporter des Informationsportals spricht von chaotischen Szenen. So sollen Reisende etwa von «serbischen Banden und russischen Söldnern bedroht, beschimpft und misshandelt werden. Sie halten Messer und Waffen vor Kindern.»

Dazu muss gesagt werden, dass «Le Canton 27» ganz klar die Sichtweise von Pristina vertritt, grundsätzlich aber nicht dafür bekannt ist, Falschmeldungen zu verbreiten. Wie das Portal weiter schreibt, würden Betroffene bereits Hilfe bei der Schweizer Botschaft in Belgrad suchen. So werden Reisende dazu aufgefordert, andere, noch offene Grenzübergänge in den Kosovo zu nutzen.

Das Eidgenössische Departament für auswärtige Angelegenheiten schreibt auf ihrer Website: «Die Lage im Norden Kosovos ist angespannt. Ethnisch motivierte Zwischenfälle haben seit November 2022 wieder zugenommen, besonders in der zwischen der kosovo-serbischen und der kosovo-albanischen Bevölkerungsgruppen geteilten Stadt Mitrovicë (Mitrovica) und in den Gemeinden Leposaviq (Leposavic), Zubin Potoku (Zubin Potok) und Zvecan. Zudem kann es nach wie vor zu Einschränkungen der Bewegungsfreiheit kommen. Kurzfristige Schliessungen der beiden Grenzübergänge nach Serbien Brnjak und Jarinje sind möglich.»

