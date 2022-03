Boden in Bätterkinden BE – Grenzwert um Vielfaches überschritten – Bauarbeiten enthüllen Chrom-Belastung

So soll dann das neue Depot von aussen aussehen.

So soll das geplante Depot mit den begrünten Gleisen nach seiner Fertigstellung aussehen.

Derzeit laufen Abklärungen. Es ist unklar, wie die Schlacke in den Boden kam, wie stark die Verunreinigung ist und wer schliesslich dafür bezahlen muss.

In einer Probe wurde der Grenzwert um ein Vielfaches überschritten.

In Bätterkinden sind beim Bau von Test-Gleisen Chrom-Verunreinigungen nachgewiesen worden.

Der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) baut derzeit eine Testanlage für begrünte Gleise bei der Energiezentrale in Bätterkinden BE. Doch nun müssen die Arbeiten ruhen: Es wurde im Untergrund belastetes Material gefunden. Wie Mediensprecherin Fabienne Thommen auf Anfrage von 20 Minuten sagt, handelt es sich um eine Schlacke-haltige Schicht, die stark mit Chrom belastet ist. Der Grenzwert sei überschritten worden, so Thommen.