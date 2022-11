Schutzklausel: Nächstes Jahr dürfen exakt 2157 Arbeitskräfte aus Kroatien einreisen

Schwellenwert ums 13-Fache übertroffen

Nun zeigt sich aber: Die vorgesehenen Bewilligungen reichen nicht mal ansatzweise für alle Kroatinnen und Kroaten, die in die Schweiz kommen und hier Arbeit suchen. So seien zwischen Januar und Oktober 2022 bereits 2413 Bewilligungen erteilt worden – also mehr als 13 Mal so viel wie vom Schwellenwert vorgesehen. Wie der Bundesrat in seiner Mitteilung schreibt, sind kroatische Arbeitskräfte wegen der raschen wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie besonders in der Industrie und im Baugewerbe, aber auch in der Gastronomie und im Handelssektor gefragt.