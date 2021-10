Schach-Weltverband wirbt mit Brust-Vergrösserungen

Doch das kommt nicht überall gut an. «The Guardian» zitiert eine prominente Spielerin, die anonym bleiben will: «Ich finde es erniedrigend und demütigend, dass eine Aktivität wie Schach, die so kognitiv ist, von einem Unternehmen gesponsert wird, das in erster Linie von der Unsicherheit der Frauen profitiert. Ich bezweifle sehr, dass die Fide ein Unternehmen, das Penisvergrösserungen anbietet, zum Sponsor der Weltmeisterschaft der Männer machen würde.»